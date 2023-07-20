Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyordu.
Politika metninde parasal sıkılaştırmanın devam edeceği sinyali verildi.
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı hareketler devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında piyasalarda durum:
Döviz fiyatları
Dolar: 26,9366 liradan 26,9340 liraya geldi / (Doların karara ilk tepkisi 27,08 lira oldu)
Euro: 30,2573 liradan 30,2470 liraya geldi
Sterlin: 34,8426 liradan 34,7653 liraya geldi
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Ons altın fiyatının 1.980 dolarda olduğunu hatırlatalım.
20 Temmuz’da altın piyasasında son durum
Altın fiyatları
Gram atın: 1.715 liradan 1.714 liraya geldi (Gram altının karara ilk tepkisi 1.27 lira oldu)
Çeyrek altın: 2 bin 834 liradan 2 bin 833 liraya geldi
Cumhuriyet altını: 11 bin 546 liradan 11 bin 454 liraya geldi
Tam altın: 11 bin 337 liradan 11 bin 334 liraya geldi
Yarım altın: 5 bin 668 liradan 5 bin 668 liraya geldi