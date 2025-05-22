Ekonomide dezenflasyon süreci devam ediyor.

Hükümetin ekonomi kurmayları bu yöndeki politikaları sürdürürken gözler enflasyon rakamlarında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinici enflasyon raporu açıklandı.

Bu kapsamda Enflasyon Raporu 2025-II Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Fatih Karahan tahminleri duyurdu.

MERKEZ'İN 2027 TAHMİNİ YÜZDE 8

Buna göre 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24 olurken, 2026'da 12, 2027 için tahmin ise yüzde 8 oldu.

"ORTA VADEDE YÜZDE 5 SEVİYESİNDE İSTİKRAR KAZANACAK"

Karahan şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027’de yüzde 8’e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.