Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı Haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, 2025 yılında ise sıkı para politikasıyla sürecin sürdürüleceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, 2024 Haziran’dan itibaren dezenflasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Karahan, Enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, hizmet enflasyonu düşerken, mal enflasyonu düşük seviyelerde olduğunu kaydetti.

Mart ayındaki finansal piyasalardaki dalgalanmalara proaktif tedbirlerle müdahale edildiğini belirten Karahan, "Sıkı para politikası kararlılıkla sürdürülecek, dezenflasyon devam edecek. 2025’te cari açığın milli gelire oranı, 2024’ten yüksek olsa da uzun vadeli ortalamaların altında kalacak. Tüketici fiyatlarındaki maliyet baskıları hafifliyor, bu durum sektör geneline yayılıyor. Enflasyon beklentileri, dezenflasyon hedefinin üzerinde seyretse de likidite koşulları yakından izleniyor ve etkili yönetim araçları kullanılıyor" diye konuştu.

Karahan, ana eğilim göstergelerinin dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini vurguladı.