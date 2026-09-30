Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya mağazasının üst bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, AFAD, emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İçerideki ahşap ve sünger malzemelerin tutuşmasıyla alevler büyüyerek kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı.

TOMA’lar Ve Arazözler Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Güvenlik gerekçesiyle Fındıkpınarı Caddesi araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek adına itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına aktif destek verdi.

Mağaza Kullanılamaz Hale Geldi, Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin koordineli ve yoğun müdahalesi sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın esnasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 4 katlı dev mobilya mağazası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.