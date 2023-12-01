Mersin'de Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapan ve 2014-2016 yıllarında ilçede sokak eylemlerine katılan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adresleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 60 polis katıldı.

TDV Deprem Şehitleri Adına Kahramanmaraş’ta Fidan Dikti TDV Deprem Şehitleri Adına Kahramanmaraş’ta Fidan Dikti

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: TRT HABER