İntihar eden oyuncu hakkında araştırmalar başladı. Merve Kayaalp'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Kayaalp neden intihar etti? Merve Kayaalp hangi dizi ve filmlerde oynadı?

MERVE KAYAALP KİMDİR?

Merve Kayaalp, 36 yaşındaydı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra alternatif tiyatrolara geçti.

MERVE KAYAALP HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

MERVE KAYAALP NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oyuncunun neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.