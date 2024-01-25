Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız beden ekipleri de harekete geçirdi. Yapılan incelemede cansız bedenlerden birinin 4 Ocak'ta kaybolan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu tespit edildi. Kızını arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul'dan Antalya'ya geldi.

KIZINI ALMAK İÇİN BEKLEDİ...

İstanbul'a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, sabah erken saatlerde cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cenazenin işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Morg önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Osman Elmas, "Kızımı sağ bulabilmek için çok uğraştık, herkes sesimiz oldu. Antalya kıyılarına son günlerde cesetler vurdu, onlardan bir tanesinin kızım olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan DNA testinde cesetlerden bir tanesinin benim kızım olduğu ortaya çıktı.

Allah kayıpları olan bütün vatandaşlarımıza sabır versin. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor, sözün bittiği yerdeyiz. Tek tesellimiz dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Devletimiz kızımı bulabilmek için çok aradı, takdir böyle oldu.