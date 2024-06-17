Kahramanmaraş'ta her yıl Kurban Bayramı'nda dolup taşan mesire alanları, bu yıl hava sıcaklıklarının etkisiyle sakin kaldı. Normalde bayram tatili süresince ailelerin piknik yapmak ve dinlenmek için yoğun olarak tercih ettiği mesire alanları, bu yıl beklenen ilgiyi göremedi.

Halk arasında "şehrin nefesi" olarak adlandırılan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan mesire alanları, genellikle bayram tatili süresince ailelerin, arkadaş gruplarının ve ziyaretçilerin akınına uğrar. Ancak bu yıl, hava sıcaklıklarının yüksek olması ve beraberinde gelen nem, insanların açık havada uzun süre vakit geçirmesini zorlaştırdı. Bu durum, mesire alanlarına gelen ziyaretçi sayısının azalmasına yol açtı.

Yetkililer, vatandaşları sıcak havalarda güneşin zararlı etkilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, mesire alanlarında bulunan dinlenme ve piknik alanlarının kullanılabilir durumda olduğunu belirtti. Ayrıca, su tüketimi ve güneş koruyucu kullanımı gibi önlemlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Kahramanmaraşlılar, bu yıl Kurban Bayramı'nda mesire alanlarında alışılmışın dışında sessiz ve sakin bir ortamda vakit geçirirken, gelecek yıllarda daha uygun hava koşullarında bu alanlara olan ilginin tekrar artması umuluyor.