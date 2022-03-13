Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski uyarısı yapıldı.

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan kar, bugün öğleden sonra İstanbul'u terk edecek. Ancak uzmanlar 18 Mart Cuma günü yine bir Sibirya dalgasının gelebileceği konusunda uyardı.