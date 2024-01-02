Yurdun büyük bölümünde etkili olan güneşli ve açık hava yeni yılın ilk günlerinde yerini yağışa bırakıyor.

Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağış, bazı bölgelerde kuvvetli olacak. Yağışlı sistem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında hafta boyunca devam edecek.

Batı bölgelerde başlayacak yağışlar, hafta boyunca tüm yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise yine mevsim normalleri üzerinde olacak.