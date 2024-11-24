Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Soğuk hava yeni haftada da devam edecek.

Kar yağışı nedeniyle birçok bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, yetkililer sürücülere gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 5 ila 15 derecede azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.