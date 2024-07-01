Türkiye geneli güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta sıcaklıkların güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğine, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.