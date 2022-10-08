Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu...

Buna göre Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sel yaşanan bölgede şiddetli yağış

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün saat 04.00'ten itibaren başlayan ve yarın saat 12.00'ye kadar sürecek olan sağanak; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

‘Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun’

Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Doğu’da fırtına

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiği de belirtildi.

Batı’da sıcaklıkta düşüş

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı günü yurt geneli güneşli

Yarın da yurt genelinde yağış hakim olacak...

Güneş salı gününe kadar yüzünü göstermeyecek...