"Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde salı günü yağış bekliyoruz. Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinde salı günü yağışlar kuvvetli olabilir. Batı ve iç bölgelerde yağışlı sisteminin salı günü akşam ülkemizi terk etmesi ile açık bir hava göreceğiz. Sıcaklıklar da buna bağlı olarak artacak. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde havalar az bulutlu ve açık olacak. Çarşamba gününden itibaren sistem tamamen ülkemizi terk edecek. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak."

Çelik, salı günü batı ve güney, çarşamba ve perşembe günü de iç bölgelerde sıcaklıkların hızla mevsim normallerine çıkacağını bildirdi.