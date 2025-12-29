Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar etkili görülecek.

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis riskine dikkat çekerken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Rüzgarın ise birçok bölgede 40 ila 70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.