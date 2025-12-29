Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan projede, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri bugün itibarıyla başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı.

Başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli başvurunun da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu açıklayan Kurum, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğunu söyledi.

Kura sürecinin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanırken, projede yer alan konutların Mart 2027’den itibaren hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan proje, barınma sorununa uzun vadeli çözüm sunmayı amaçlıyor.