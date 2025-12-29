ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından polis, enkazın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Meksika’da uçak kazası en az 7 kişi hayatını kaybetti
Yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Enstrom F-28A tipi bir helikopter ile Enstrom 280C tipi bir diğer helikopterin, New Jersey'deki Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında havada çarpıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.