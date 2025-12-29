Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda şiddetli çatışma yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerin polise ateş açması üzerine çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyona Bursa’dan gelen özel harekat polisleri de destek verdi. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, çatışmanın sürdüğü alana sivil girişler tamamen kapatıldı. Doğalgaz ve elektrik akışının kesildiği bölgede operasyonun kontrollü şekilde devam ettiği bildirildi.

Yaralanan polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 Okulda Eğitime Ara Verildi

Yalova Valiliği, çatışmanın yaşandığı bölgeye yakın konumda bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek alınan kararın, gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

RTÜK’ten Yayın Yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova’daki operasyonla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Kararın, devam eden operasyonun güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulunurken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılarak sürdürüldüğünü bildirdi.