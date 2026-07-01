Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in değerlendirmelerine göre, perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak hafta sonuyla birlikte yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İki Gün Daha Kavurucu Sıcaklar Sürecek

Meteorolojiye göre perşembe ve cuma günleri Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Perşembe günü; Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Bilecik, Kütahya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde yerel yağışlar görülecek.

Cuma günü ise; Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Hafta Sonu Yağış Yurdu Saracak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Pazar günü ise Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan geniş bir bölgede yağış etkisini gösterecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hava Nasıl Olacak?

Ankara: Perşembe ve cuma günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe 36, cuma 34 derece olacak. Cumartesi 33 dereceye düşecek sıcaklık, pazar günü yağışla birlikte 28 dereceye kadar gerileyecek.

İstanbul: Hafta sonuna kadar güneşli hava etkisini sürdürecek. Cumartesi ve pazar günü sağanak yağış beklenirken sıcaklık pazar günü 28 dereceye kadar düşecek.

İzmir: Perşembe ve cuma günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kuzey ve iç kesimlerde yerel yağış görülebilir. Pazar günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Kentte sıcaklıkların 34-35 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji uzmanları, özellikle hafta sonu görülecek gök gürültülü sağanaklar sırasında ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor.