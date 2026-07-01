Çiftçi, beraberindeki heyetle Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.

Görüşmelerin temel amacının Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle iç güvenlik, afet yönetimi ve kurumsal iş birliği alanlarında temaslarda bulunduklarını söyledi.