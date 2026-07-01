Çiftçi, beraberindeki heyetle Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

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Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.

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Görüşmelerin temel amacının Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle iç güvenlik, afet yönetimi ve kurumsal iş birliği alanlarında temaslarda bulunduklarını söyledi.