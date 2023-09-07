Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Aşırı yağışların etkisiyle 3 ilçesi sele teslim olan başta İstanbul olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak.

Kavurucu yaz sıcaklarının ardından Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar başladı.

Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon, Uşak için sarı kodlu uyarı yapılırken; bu illerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması çağrısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bu illerde yaşayan vatandaşları uyararak, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.