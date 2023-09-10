Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir yağışlı hava dalgası uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen Aydın, Muğla, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunurken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

