Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi tarafından hizmete açılan Mevlana İdris millet konağını ziyaret eden dostları burada Mevlana İdrisin andırın'daki arkadaşlarıyla bir araya gelerek şair ve yazar Mevlana idrisi andılar.



Konak'ta yapılan etkinlikte Mevlana idris'in şairliği, yazarlığı ve duruşu hakkında çeşitli anılarını paylaşan dostları daha sonra mezarlığına geçerek Mevlana idris'in babası rahmetli Mustafa zengin'i ile şair ve yazar ağabeyi rahmetli Nedim Ali zengini ziyaret ederek kabir başında dualar okudular.



25 kişilik bir ekipten oluşan Mevlana idris'in dostları daha sonra Andırın postası gazetesini ziyaret ederek kışla bahçesinde çay eşliğinde Mevlana idris'i yaşattı.