Bu Kapsamda Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalan Kız İmam Hatip Lisesinde De Mevlid-İ Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi.
Etkinlik Kur’an-I Kerim Tilaveti İle Başladı.
Ardından Etkinliğin Açılış Konuşmaları Protokol Üyeleri Tarafından Yapıldı.
Konuşmaların Ardından Okul İçerisinde Düzenlenen Çeşitli Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Birbirinden Güzel Eserleri Seslendirdi.
Dereceye Giren Öğrencilere Protokol Üyeleri Tarafından Hediyeleri Takdim Edildi.
Program Geleneksel Pilav İkramı İle Son Buldu.
Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Hacı Mehmet Kalan Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Yiğit Bu Haftanın Önemine Değinerek Etkinliğe Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür Etti.