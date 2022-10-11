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Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Hacı Mehmet Kalan Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Yiğit Bu Haftanın Önemine Değinerek Etkinliğe Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür Etti.

Dereceye Giren Öğrencilere Protokol Üyeleri Tarafından Hediyeleri Takdim Edildi.

Ardından Etkinliğin Açılış Konuşmaları Protokol Üyeleri Tarafından Yapıldı.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalan Kız İmam Hatip Lisesinde De Mevlid-İ Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi.

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