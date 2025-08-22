İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anmak için idrak edilen Mevlid Kandili, 2025 yılında da büyük bir manevi coşku ile karşılanacak. 2025 Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili’nin Önemi

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifini anmak için kutlanan özel bir gecedir. İslam dünyasında asırlardır manevi bir değere sahip olan bu gecede Müslümanlar camileri doldurur, dualar eder ve salavatlarla Peygamber Efendimizi yad eder.

Bu geleneğin kökeni 12. yüzyıla kadar uzanırken, Osmanlı döneminde de büyük önem taşımış ve Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri “Vesiletü’n Necat” ile daha da anlam kazanmıştır.

Mevlid Kandili’nde Hangi İbadetler Yapılır?

Müslümanlar bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla ihya eder. Öne çıkan ibadetlerden bazıları şunlardır: