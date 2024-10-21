MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE BİR İŞÇİ YARALANDI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Olay, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde, Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi karşısında gerçekleşti. Çalışma esnasında göçük altında kalan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, işçinin hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.