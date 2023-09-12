Diyarbakır'da akılalmaz bir olay yaşandı.

Yer yetersizliği nedeniyle defin işlemine kapatılan Mardinkapı Mezarlığı'nda vefat eden kişilerin birinci derece yakınlarının talebi üzerine mezarlar açıldı.

Kemikleri poşete attı

Yeni cenazeleri defnetmek için, eski mezarlar açılarak orada kemikler toplandı ve poşete konuldu.

İçi kemik dolu poşeti de yeni cenazenin yanına bırakılarak defin işlemi gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada tepki gördü

Mardinkapı Mezarlığı'nda mezar açması için ölenlerin yakınları tarafından tutulan R.K.'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, tepki çekti.

Paylaşımda, R.K.'nin açılan bazı mezarlardan çıkardığı kafatası ve kemikleri poşetlerin içine fırlattığı, el kol hareketleri yaparak dalga geçtiği görüntüler tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı kapatıldı.

"Çürümeyen kemikler varsa, bir kenara çekilip topraktan set yapılır"

Fakat daha önce defnedilen bir cenazenin çürüdüğü düşüncesiyle açılan bir mezarda çürümeyen bazı kemikler bulunur ise bu kemikler bir kenara çekilip aralarına topraktan bir set yapılır ve ikinci cenaze defnedilir. Zira insanoğlu hem canlısı hem de ölüsü muhteremdir. Görüntülerdeki görevlinin lakayıt hali maalesef hoş olmayan bir davranış. Aslında o çürümüş kafatası ve kemiklerden ders çıkarmak lazım. Kişinin dirisi de ölüsü de saygındır. Buna göre davranılması gerekir.