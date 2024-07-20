Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlanan töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu mezun öğrenciler ve ailelerini tebrik ederek öğrencilere başarı dileklerini sundu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise konuşmasında mezun öğrencilere başarılar dileyerek ailelerine teşekkür etti. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, konuşmasında öğrencilere çalışma hayatında başarılar dileyerek onları tebrik etti. Mezun öğrenciler adına söz alan Fakülte birincisi Edanur Kurum mezun arkadaşlarına başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Fakülte Birincisi Edanur Kurum başarı belgesini Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu’nun elinden alırken, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Dekan Prof. Dr. Kamile Gül ile birlikte mezuniyet kütüğüne isimlik çaktı. Fakülte İkincisi Nermin Yağmur Ceyhan, belge ve ödülünü Rektör Yasım’ın elinden aldı. Fakülte Üçüncüsü Mustafa Karakuş belge ve ödülü Başkanvekili Beşen’in elinden aldı. Dereceye gören diğer öğrencilere ödül ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.