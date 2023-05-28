Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Bu kapsamda Liderler de seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara Arjantin İlkokulu'na giderek oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, oyunu kullandı. Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seçim vatanımıza milletimize hayırlı olsun." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Akşener, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

