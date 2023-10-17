Bahçeli İsrail Filistin konusuna değinerek, “Konu Müslüman olunca hatırlanmayan insan hakları kimlerin güdümündedir” ifadelerini kullandı.

1 milyon insanın yollara düşmesi bir dramdır. Elektrik su kesilmiş ve sürekli bombardıman ortalığı savaş alanına çevirmiştir. Yiyecek ve ilaç gibi insani ihtiyaçların karşılanması zordur. Konu Müslüman olunca hatırlanmayan insan hakları kimlerin güdümündedir. İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri bakanı Tel Aviv'de. Ben burada sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil Yahudi olarak da buradayım demiştir. Gazellilere el uzatılmalıdır. Türkiye 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden göndermiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmelidir. İslam İşbirliği top çevirmekten fazlasını yapacak kararlılıkta olmalıdır. Cumhurbaşkanımızı aktif diplomasisi desteklenmelidir. ABD'nin uçak gemileri göndermesi sorumsuzluktur. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki tatbikat kararı doğrudur. Türkiye ile Kıbrıs'ın birlikte icra edeceği tatbikat meydanın boş olmadığına dair güçlü mesajdır. Hamas'ın da sivillere saldırmasına karşı çıkıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Türk milleti yanlarındadır.