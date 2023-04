Bahçeli partisinin Niğde’de düzenlediği programda konuştu.

Mitinginde yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı’nın Türkiye olduğu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı Türkiye’dir, Cumhur İttifakı’nın adayı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birinci hedefimiz, Erdoğan’ın çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesidir.

“Türkiye’nin iradesi 14 Mayıs’ta vatanda sahip çıkacaktır”

Muhterem vatandaşlarım, hatırlayınız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin kabul edilmesi öncesi iç ve dış ihanet cephesinin provokasyonları artmıştı. Yerli ve yabancı odaklar çılgına dönmüştü. Devamlı çamur attılar ağızlarından bir bile hayırlı bir laf çıkmadı. Hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar.

Türkiye’nin öncelikli çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Her güzel hizmeti karalamanın adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Türkiye zillete müstahak değildir. Türkiye iradesi 14 Mayıs’ta vatana sahip çıkacaktır.

Coğrafya vatan olurken üstündeki milleti öldürür öldürür diriltir. Katlandığımız her şey daha güvenli bir geleceğin güvencesidir. Bizim gidecek başka bir yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt’te söylemiştir. Her arayış, her yoklayış maceradır.

“İyi Parti veya diğerlerine oy veren vatandaşlarım aldanmamalıdır”

Bugün emperyalizmin piyonları, terör örgütleri vardır. Teröristler bulundukları yerde gömülmektedir. Teröristlerin destek açıklamalarına, Kılıçdaroğlu’nun veya partisinden birinin itiraz ettiğini duydunuz mu? Zillet İttifakı Türkiye’yi ABD’nin sınır bekçisi yapmayı hedeflemektedir. İYİ Parti veya diğerlerine oy veren vatandaşlarım aldanmamalıdır.

“Kılıçdaroğlu’na Niğde’den soruyorum: HDP’ye ne vadettin”

Kılıçdaroğlu’na Niğde’den soruyorum. HDP’ye ne vadettin, hangi güvenceleri paylaştın. Hangi açık çekleri verdin. Pensilvanya’yı nasıl ikna ettin. Özerk yönetimlere oy vereceğiz dedin mi demedin mi? Cumhur İttifakı’na verilen her oy terör örgütüne doğru namlu hedefine verilmiştir.

Türkiye’ye silah çekenler, nifak üretenler doğduklarına bin pişman edilecektir.

Beraber çok daha güçlüyüz, ayrılıkta gazap birlikte rahmet olduğunu biliyoruz. Kim hangi tuzağı kurarsa kursun aramızda ayrık otu bulundurmayacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. 14 Mayıs’ta Cumhur’un muhteşem zaferine omuz vereceğiz.

“Biden’ın sözleri tarihimize karalamaktır. Reddediyorum, kınıyorum”

Biden’ın sözleri tarihimizi karalamaktır. Reddediyor, kınıyorum. Lobilerin oyuncağıdır. Biden’in sözleri kağıt parçasından ibarettir. Tarihimizde başımızı öne eğecek bir suça imza atmadık. Dünya’da güçlünün hukuku hakimdir. Vietnam’da Hiroşima’da milyonlarca masuma karşı hesap vermelidir.

Bahçeli açıklama yaparken kameralar Niğde’de toplanan kalabalığı gösterdi. Mitinge Niğdelilerin ilgisi yoğundu.