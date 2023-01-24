AYM'nin HDP'nin kapatılması davasını seçim sonrasına bırakma çabasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu terörün çarkına su taşımaktır. HDP derhal kapatılmalıdır." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleri ile tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi neyin arayışı neyin hazırlığıdır? AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır hem de vakit kaybetmeksizin, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteği ile AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir.