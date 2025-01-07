Bahçeli, “Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır ve buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

PKK/YPG’nin İsrail’den medet umması, ABD’ye imdat çağrısı, birdenbire DAEŞ kartının sahaya sürülmesi alçak bir tasarımın ve kanlı bir planlamanın ara istasyonları olmadığını kim söyleyebilir? Buna bizi kim inandırabilir? Kimler ikna edebilir? Büyük resme bakınca gördüğümüz emperyalist bir komplonun üzerimize geldiği, etrafımızı kuşattığıdır. Suriye’nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızı çizgidir. Aynı şey Irak için de geçerlidir. Biz, ne içimizde ne de dışımızda kanlı silah, kandan geçinen terörist ve bölücü terör örgütü istemiyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır ve buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir. Yeni yüzyılda milli kenetlenmeyle, barışçıl Türkiye’nin dev uyanışıyla dış basınç ve baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir".