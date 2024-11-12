Ortak Türk alfabesi ile hasretin biteceğini vurgulayan Bahçeli, "34 harften mürekkep alfabenin çalışmaları tamamlandı. Bizim yolumuz Türk yoludur bizim yolumuz Türkiye Yüzyılı'dır." dedi.

Dünyayı Türkçe okuyuşumuzun, Türkçe bakışımızın dayanağı merhum Ziya Gökalp'in düşünce temelinde oluşmuş ve olgunlaşmıştır. Atatürk'ün söylediği gibi Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir.

Başta bölgemiz olmak üzere yerkürenin her köşesine hızla kayan tehdidi yaygınlaşan anlaşmazlığı tedbirli şekilde takip etmeliyiz. Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz. Tarihe mühür vurmalıyız ve bunun için de gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız. Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız. 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'da toplanan Türk devletleri teşkilatları zirvesi heyecanlarımızı kamçıladı.

Türk dünyası vizyonunun tezahürü maksadı ile MHP'ye ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz. Ülküde birliğin Türk devrinde gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum. Türk devletleri teşkilatı dünya çapında huzur refah ve barış markası olmaya, karanlıkta güneş gibi parlamaya sonuna kadar namzettir. 34 harfli alfabede uzlaşma sağlanmıştır ve bu gelişme tarihi bir adımdır. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür.