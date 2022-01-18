MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Sezen Aksu'nun şarkısında geçen Adem ve Havva sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI SORUMLU BİR TAVIR TAKINDI

İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlayamayız. Kazakistan'ın güç blokları arasında sıkışması istendi. Tanıdık kanlı şablonun son kurbanı Kazakistan oldu. Soğuk savaş belitileri yaşanmaktadır. Hedef Türk-İslam coğrafyasıdır.

Kazakistan'daki istikrarsızlığa karşı Türk Devletleri Teşkilatı'i sorumlu bir şekilde tavrını göstermiştir. Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazım. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletlerinin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır.

BUNUN ADI TÜRK DÜŞMANLIĞIDIR

Irak halkının iradesi ile belirlenen parlamento ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirmiştir. En çok oyu olan partinin siyasi lideri Başkan olarak seçilmiştir. Irak'ın toplumsal birliği parçalı ve kırılgandır. 7 Türkmen vekil olarak parlamentoya girmiştir. Bu sayı elbette yeterli görülemeyecektir. Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yarımdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur. Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır.

Irak coğrafyasında ihtilaflı olarak belirlenen toprakların tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentlerinde demografik yapısı ile alçakça, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri de bellidir. Niyet ve hedef sahipleri bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkumdur.

Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türkmenler Irak toplumunun şerefli topluluklarıdır. Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlerin birden fazla bakanlıkta görev alması tarihi bir önemdedir.

Türk'ün şiisi, sünnisi olmaz. Türk Türk'tür. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız. Böyle bakarsak tarihe bunu nasıl anlatırız! Millete bunu nasıl izah ederiz!,

SEZEN AKSU'YA SERT TEPKİ

Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme.

ENES KARA'NIN ÖLÜMÜ: İNTİKAM ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İNSANİ VE VİCDANİ DEĞİLDİR

Enes bulunduğu apartmandan kendisini yere bırakmıştır. Bu elim intiharın ruh sağlığı ile ilgili detaylı görüş paylaşacak değiliz. Rus sağlığı kanun teklifimiz bir önce görüşülmesini bekliyoruz. Geleceğimizi riske atamayız, gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Malum intihar ne ilk ne de son olacaktır. Söz konusu intihar olayının muhafazakar kesim için intikam aracına dönüştürülmesi insani ve vicdani değildir. Kimin inanıp inanmadığı, kimin nereye gönül verdiği bizim sahamızda değildir.

A'DAN Z'YE SAHTEKARLIK

CHP'nin çıkıp, 'Bizim Genel Başkanımız peygamber soyundan geliyor' açıklaması maneviyat dolandırıcılığıdır. Kılıçdaroğlu, peygamber efendimizin soyundan geliyor ise, onun ahlakı ile bezenmesi beklenen bir insanlık halidir. Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı bile kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıklık, a'dan z'ye sahtekarlıktır.

ADAYLARI ARASINDA OSMAN KAVALA DA MI VARDIR

CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında, Sorosçu Osman Kavala'nın izindedir. Anlayamadığımız nokta CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Osman Kavala, Türkiye'yi sevmemesine rağmen CHP'lilerin Kavala sevgisi neye yorumlanmalıdır. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kafasında cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala da mı vardır!

BİZ TENCERE VEYA ŞİŞE DEĞİLİZ Kİ KAPAK BİZİ BULSUN

'Bu Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na şunu demek isterim ki biz tencere veya şişe değiliz ki kapak bizi bulsun. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime yandığın belli olsun. Bu yıl ki piyangonun Kılıçdaroğlu'nun çıkmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı.

BAŞTAN AYAĞA SANCILI BİR DURUM

Zillet ittifakı dağınıktır. Bu ittifakın henüz cumhurbaşkanı adayı bile yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin içinde kimlerin yer alacağı konusu baştan ayağa sancılı bir durumdur.