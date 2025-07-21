Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için resmi girişimlere başlıyor.

Beşiktaş Emerson Royal’i Kadrosuna Katmak İstiyor

Fabrizio Romano'nun özel haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındaki sağ bek Emerson Royal için Milan’a kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, transferin satın alma opsiyonlu olması yönünde ısrarcı.

Haberde, Emerson’un Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak bakması halinde, İtalyan kulübüyle resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.

Emerson Royal'in Geçen Sezonki Performansı

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan Milan’a transfer olan Emerson, Serie A'da beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Kırmızı-siyahlı forma altında 26 resmi maça çıkan oyuncu, herhangi bir gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Ancak tecrübesi ve savunmadaki istikrarıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş Sağ Bek Transferinde Kararlı

Jonas Svensson’un ayrılığı sonrası sağ bekte istikrarı sağlayamayan Beşiktaş, Emerson Royal transferiyle bu bölgedeki sorunu çözmeyi hedefliyor. Brezilyalı oyuncunun deneyimi, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un oyun planında önemli bir rol oynayabilir.

Siyah-Beyazlı Taraftarlar Gözünü Bu Transferde!

Beşiktaş’ın transferdeki bir diğer hedefinin Orkun Kökçü olduğu konuşulurken, Emerson Royal hamlesiyle savunma hattına da derinlik kazandırılması planlanıyor.