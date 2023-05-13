Yapmış oldukları ziyaretlerde vatandaşlar tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandıklarını belirten Kıraç,“Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik, sorunların çözümü konusunda adımlar attık. Gerekli notlarımızı aldık. Partimize ve liderimize büyük bir teveccüh var. Vatandaşlarımızın bu ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. İstikrar için AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedik.” diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU HDP’YE NE VAAT ETTİ?

Muhalefetin çok yanlış yolda yürüdüğüne dikkat çeken Milletvekili Adayı Koray Kıraç,“Muhalefet depremi bir seçim yatırımı olarak görüyor. Maalesef onlar acıdan besleniyorlar. Onlar ayrıştırıcı ve öteleyici bir dil kullanıyor. Kılıçdaroğlu HDP’ye ne vaat etti, bunu açıklaması gerekiyor. Yaşadığımız normal bir süreç değil hepimizin sağduyu ile hareket etmesi gerekiyor. Muhalefet temsilcileri bizim çocuklarımızın ürettiği yerli ve milli teknolojiye dil uzatıyorlar. Biz onların kurmuş olduğu sömürü düzenini eninde sonunda yıkacağız” İfadelerine yer verdi.



