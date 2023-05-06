AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta Anadolu Soruyor Programının konuğu oldu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve Gazeteci Çetin Altan’ın sorularını yanıtlayan Şahin önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara’nın Sincan ilçesinde halkın AK Parti’ye büyük bir teveccühle yaklaştığına dikkat çeken Usta, vatandaşın, tatbikî oyumuzu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vereceğiz başka adam mı var diye sorduğunu söyledi.

Usta, Sincan özelinde değil Türkiye’nin neresine giderseniz gidin orada da bu ülkede eserleri, milli sanayimiz, milli üretimimiz bunlar hepsini getiren Recep Tayyip Erdoğan, o giderse bunların hepsi biter o giderse her şeyi durdururlar. Halkımız bunları söylüyor” dedi.

Milli sermayemiz, milli üretimlerimizin hepsi bizim özgüvenimizi yerine getiren hizmetler. Keşke 80 yıl beklenmeseydi diyen Usta, bizim milli ve yerli sermayemizden rahatsız olanlar var mı var. Güçlü Türkiye istemiyorlar. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan güçlenmemeli diyorlar. Bunun üzerine yüklenenler sadece içerideki muhalefet değil. Dışarıdan da bunun ayak izlerini görüyoruz. Son 2 gündür İngiltere ve Fransa’nın ve Almanya’da gazetelerde şu manşeti görüyoruz “ Erdoğan Gitmek Zorunda” Bunların hepsi düşünce ifade özgürlüğünü bir tarafa bıraktılar “Erdoğan Gitmek Zorunda” diyor. Bunların en önemli sebebi bizim milli ve yerli ürettiğimiz İHA’larımız, SİHA’larımız TCG Anadolu’muz, TOGG’muz doğalgazımız, petrolümüz ve Türk insanımızın kazandığı özgüven…

Usta sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara’ya 605 milyar TL’lik bir kamu yatırımı yaptık. 80 yılda yapılmayan hizmeti Ankara’ya 21 yılda yapıldığını görüyoruz. Sadece yatırım değil, vatandaş oy verdiğini insanı sahada görmek istiyor. Büyük bir teveccüh görüyoruz. Kadın kollarımız, genlik kollarımızla en çok sahada olan siyasi partiyiz.

SOĞANIN FİYATININ ARTMASINI SAĞLAYAN MUHALEFETTİR

Enflasyonla mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor. Soğanların çöplere döküldüğünü görüyoruz. Maalesef bunu yapan bizim muhalefetimiz. Birlikte mücadele edilmezse sonuç almak gecikecek. Kim ne yaparsa yapsın. İster operasyon yapılsın isterse manipülasyon yapılmaya çalışılsın, bu konuda Türkiye’nin ekonomisi güçlü bir ekonomi, insanlarımızın bir alım gücünü arttırmak için çalışacağız. Sendikalarla işçiler için görüşmeler devam ediyor Temmuz ayında sadece enflasyon oranı değil refah payı ile birlikte daha yüksek artışları getireceğiz. Yaz sezonuyla birlikte enflasyonu düşüreceğiz.

KARŞI TARAFIN VAADİ KAVGA VE KAOS

Karşı tarafın bu ülkeye vaat ettiği sadece kavga kaos ve geriye dönüş. Bu şartlarda ülkenin ekonomisini daha iyiye getirme şansları var mı yok tabiki. Bunu da vatandaş görüyor. Babacan İHA’lara SİHA’lara dokunacam diyorsa, Kılıçdaroğlu biz bunları kapatacağız diyorsa TOGG2un koca fabrikasını görmezden gelip ne yapıyorlar diyorsanız, TEKNOFEST’i kapatacağız diyen bir insandan bu ülkenin ekonomisini düzeltebilir mi? vatandaş bunu da görüyor.

HAPİSTE OLAN BASIN MENSUBU YOK

Türkiye’de basın mensubu olduğu için hapiste olan hiç kimse yok. Bu insanların bir fiil katılmış oldukları terör eylemleri ve yaptıkları suçlar var o yüzden cezalarını çekiyorlar. Türkiye’ye insan hakları üzerinden vurmaya çalışarak, raporlar hazırlayarak gündem oluşturmaya çalışıyorlar.

BUNLARLA NASIL AYNI MASAYA OTURUYORLAR

Muhalefetin masasında PKK var YPG var FETÖ var, DHKPC var. Bunu artık açıkça söylüyorlar. Vatandaşın gözüne soka soka evet biz terör örgütleriyle işbirliği yapıyoruz diyorlar. Açıkçası şunu söylüyorlar biz bunları terörist görmüyoruz, bunları terör örgütü görmüyoruz.

