AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerde yürütülen rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak tarihi Ulu Cami’de düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Köksal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sunumun ardından camiyi gezen Köksal alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerle istişareler de bulundu.

Milletvekili Köksal, sunum sonrası yaptığı açıklamada, “Ulu Cami, bu şehrin ruhunu ve tarihini yansıtan çok özel bir yapıdır. Onu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Köksal Ulu Cami ziyaretinin ardından Acemli Cami ve İsa Divanlı Camii’ne geçerek yürütülen restorasyon ve inşa çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ziyaret ettiği camilerde hem fiziki durumu değerlendiren hem de yüklenici firmalar ve teknik ekiplerle görüşen Köksal, çalışmaların hızlı ve nitelikli şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Köksal, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Camilerimiz sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızın birer parçası. Depremde zarar gören bu değerli yapılarımızı, aslına uygun şekilde ve daha sağlam olarak yeniden inşa ediyoruz. Bu süreci yakından takip ediyor, her aşamasında gereken desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.