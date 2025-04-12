AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapımı devam eden ve proje aşamasında olan eğitim yatırımlarıyla ilgili sunumu dinledi. Toplantıda, projelerin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranları ve eğitimde ihtiyaç duyulan alanlar masaya yatırıldı.

Milletvekili Köksal toplantının ardından yapımı süren okulların inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler kapsamında Atatürk İlkokulu, Kahramanmaraş Ortaokulu, Kayabaşı İlkokulu ve Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'ne ziyaretler gerçekleştirildi.

İncelemelerin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dr. Tuba Köksal, eğitim alanındaki yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar olduğunu belirtti.

Köksal “Kahramanmaraş’ımızın her köşesinde öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışıyoruz. Yeni okullarımız hem fiziki donanım hem de kapasite anlamında önemli ihtiyaçlara cevap verecek. Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlere İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Gökşen ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Akif Bakır da eşlik etti.