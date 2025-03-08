AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Köksal, hastanede tedavi gören kadınlar ile çalışan kadın personellere karanfil dağıtarak onların bu özel gününü kutladı.

Milletvekili Köksal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamalarda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekerek, Hem ramazan olması hem de 8 mart dünya kadınlar günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.