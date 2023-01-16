Prof. Dr. Bakan’a başarı dileklerini ileten Milletvekili Öçal, üniversite hakkında bilgiler aldı. İstiklal Üniversitesi’nin daha iyi noktalara taşınması için gayret göstereceklerini belirten Öçal, Rektör Bakan’la istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bakan ise, “Sayın vekilimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde üniversitemizin ihtiyaçları, kurmak istediğimiz fakülteler, açmak istediğimiz bölüm ve programlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ortak akıl ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şems Sezal, İl Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Karaboğa ve Aslı Zeyneb Şirikçi’nin de eşlik ettiği ziyarette, Milletvekili Öçal “PKK Terörü ve Kadın” adlı kitabını Rektör Bakan’a takdim etti.