Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, 2024-2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Doç. Dr. Karakoç Dora konuşmasında İçişleri Bakanlığı personelinden terörle mücadeleye, göçmen politikalarından kamu hizmetinin kalitesine kadar birçok önemli konuya değindi.

Konuşmasının sonunda, Milletvekili Doç. Dr. Karakoç Dora Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini koruma yönündeki sorumluluklarını hatırlatarak Dora, tüm tarafları bu konularda duyarlı olmaya davet etti.