Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel iftar programı ve genişletilmiş meclis toplantısı düzenlendi.

Kentin iş dünyası ve siyasi camiasının bir araya geldiği iftar programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri ve siyasiler bir araya gelerek sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldular.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci burada yaptığı konuşmada 6 Şubat sonrası kentte yapılan yatırımlara dikkat çekti.