Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, birbirinden değerli etkinliklerle devam ediyor. Fuarın üçüncü gününde düzenlenen “Son Gelişmeler Işığında Ortadoğu Meselesi” konulu söyleşi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Şahin’in katılımıyla gerçekleşti. KAFUM Fuar Alanı’nda düzenlenen söyleşi, fuar katılımcılarından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Ortadoğu’daki güncel gelişmelere dair Prof. Dr. Mehmet Şahin’in akademik ve siyasal perspektiften yaptığı değerlendirmeleri dikkatle takip etti. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, bölgede yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamikler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Konuşmasında Ortadoğu’daki çatışma ve istikrarsızlık ortamını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Şahin, bölgenin tarihsel mirasından yola çıkarak mevcut sorunların kökenlerine değindi. Şahin, özellikle bölgesel güç dengelerinin değişimi, uluslararası aktörlerin stratejileri ve ülkeler arası rekabetin, bölgenin geleceği üzerinde kritik bir etkisi olduğunu vurguladı.

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Dünyanın gündeminde olan konu 3. Dünya Savaşı. Türkiye’nin kuzeyinde yaşanan olaylar ve İsrail’in saldırgan tutumu bu düşünceyi destekler nitelikte. İsrail, Orta Doğu’nun jeopolitik sınırlarını değiştirmek istiyor. Yayılmacı politikalarıyla var olmayan sınırlarını genişletmek istiyor ve bunun için maalesef kan döküyor. Tüm dünya şu an İsrail’in bölgede yaşattığı soykırıma canlı canlı şahit oluyor. Bölgede kendisine bir engel olmadığını gören İsrail, yayılmacı politikalarını sertleştirerek sürdürüyor. Küçük bir ülke olmasına rağmen arkasına aldığı destekle birlikte ilk başta Gazze’yi, devamında Batı Şeria’yı yıkmak istiyor, Lübnan’da belli yerleri almayı istiyor. Ayrıca Suriye’ye doğru da genişlemek istiyor” cümlelerini kaydetti.