Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bir Dizi Ziyaret Ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak Serintepe Mahallesi'ndeki Ökkeş Solmaz Gençlik Merkezi açılış programına katılarak daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi'ni ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ a eşlik eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.