Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, yaklaşık 34 bin öğrencinin eğitim göreceği 140 okulun yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısında son on yılda yapılan okullarla beraber 35’ten 25’e düştüğünü belirten Çetin, bu sayının daha da düşmesi için okul planlamalarına devam edildiğini söyledi.

Yeni okular dışındaki okullarda tadilat ve onarım işlerinin tamamlandığını belirten Çetin: “Elbistan ilçemiz bugün itibarıyla yeni eğitim öğretim sezonuna hazır. 34 bin öğrencimizin ve 2 bin 500’e yakın öğretmenimizin göreve başlayacağı ve öğrencilerimizin okuyacağı okullarımız bugün itibarıyla eğitime hazır durumda. 19 okulumuzda küçük onarım, 5 okulumuzda da büyük onarım planlamıştık tatile başladığımız dönemde, onları tamamladık. Bazı okullarımızda fiziki anlamda yenilenme gerekiyordu onları tamamladık ve eğitim öğretime hazır durumdayız. Yaklaşık 342 bin ders kitabı okullarımıza dağıtıldı ve öğrencilerimizin sıralarında hazır bir şekilde bekliyor. Resmi ve özel 140 okulumuzda şuan için herhangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Ayrıca yapımı tamamlanan Fatih İlkokulu da yeni sezonda öğrencilerini karşılayacak ve öğrencilerimiz tam gün eğitimle nezih bir okulda eğitimlerine başlamış olacaklar. Yeni yapılan okullarımızla beraber son on yıl içerisinde derslik başına düşen öğrenci sayımız da 35’ten 25’e düşmüştür. Bu da tabiki eğitimin niteliğini artıracaktır. Biz bu sayıyı biraz daha aşağıya çekebilmek için okul planlamalarımıza devam etmekteyiz.

Bu yaz köy yaşam merkezleri için çalışma yürüttük. Bakanlığımızın da çok önem verdiği bir proje olduğu için 10 köy yaşam merkezinin açılmasıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde peyder pey köylerimizin mahallelerimizin bir yaşam merkezine dönüştürülmesi için eski okul binalarımızı kullanmalarını sağlıyoruz.

Bakanlığımızın yayınladığı 60 bin hizmetli alımıyla ilgili Elbistan'ımız için de 73 hizmetli alımı yapılacak. Okullarımızın temizliğiyle ilgili de önemli bir adım atılmış olacak. Başvurular hala devam ediyor. İlgililerin e-devlet veya İş-Kur üzerinden başvuru yapabilecekler.

Önümüzdeki yaz mevsimiyle ilgili bir takım planlarımız var. Elbistan’ımıza orman okulu açacağız. Tekno-fest kültürünü kazandırabilmek için robot yarışması yapacağız. Engelli öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ve bir yıl içerisinde ürünleri sergileyebilmeleri için bir festival planlayacağız.

Yaptığımız çalışmalar ile kentimizin eğitim anlamında bir çıta atlamasını planlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.