Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 2'nci turda Norveçli Oscar Marvik'i (9-0) teknik üstünlükle, çeyrek finalde Ermeni rakibi David Ovasapyan'ı 5-0 yendi.

Yarı finalde Azerbaycanlı Beka Kandelaki ile karşılaşan Kayaalp, karşılaşmada 2-0 geriye düşse de minderden son puan avantajıyla (2-2) ayrıldı ve finale çıktı.

Rıza Kayaalp, Avrupa'da 13. zaferle tarihe geçme şansını kaçırdı

Kayaalp, finalde dünya şampiyonu ve olimpiyat 3.'sü Rus Sergey Semenov ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp, karşılaşmadan tuşla yenilerek ayrıldı ve gümüş madalya elde etti.

Rusların efsane güreşçisi Aleksandr Karelin'in sıkletinde 12 Avrupa şampiyonluğu ünvanını egale eden milli güreşçimiz, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak rekor kırma hayalini şimdilik erteledi.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.

Kariyerinde 12 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Rıza, sadece 2011'de gümüş madalya elde etmişti.

2022'de kürsünün zirvesini rakiplerine bırakmadı

Grekoromen stil 130 kiloda son Avrupa şampiyonu Rıza, geçen yıl aynı zamanda Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıktı. Rıza, böylece 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olan milli sporcu, Dünya Güreş Birliğinin 2022 dünya sıralamasında grekoromen stil 130 kiloda zirvede yer aldı.

Türk sporunun en önemli isimlerinden Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 3 olimpiyat madalyası bulunuyor.

Milli güreşçi Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini zirvede tamamlamayı amaçlıyor.

Aleksandr Karelin kimdir

Fiziği ve gücü nedeniyle onun için ayılarla güreştiği söylenir.

Aleksandr (Alexander) Karelin, 19 Eylül 1967'de Rusya'nın Novosibirsk kentinde doğdu. Babası şoför, annesi ise memurdu.

Karelin 5,5 kilo olarak doğmuştu ve daha sonra da çok iri bir çocuktu. 13 yaşındayken boyu 1,78, kilosu da 58 olmuştu.

Ürkütücü fiziğiyle semtte akranlarını hatta kendisinden büyük çocukları bile döven ele avuca sığmaz bir çocuktu.

Buz hokeyi ve yüzmeyi çok seviyordu. Daha küçükken babasının kamyonunu bir mekanikçi gibi tamir etmeyi öğrenmişti. Babası gibi kamyon şoförü olmayı hayal ediyordu. Sekizinci sınıftan sonra motorlu taşıtlar üzerine eğitim veren meslek lisesine girdi.

Meslek lisesinde güreşe merak saldı

Bir gün sokakta oynarken yanına yaklaşan bir adam, "kendisinin güreş antrenörü olduğunu, onun da bu fizikle çok iyi bir güreşçi olacağını" söyleyip onu antrenmanlara davet etti. O adam Karelin'in hayatı boyunca tek hocası olarak kalan Viktor Mihayloviç Kuznetsov'du. Karelin, 15 yaşındayken meslek lisesinin güreş bölümüne geçti. Üniversitede spor bilimleri okudu ve daha sonra da spor eğitimi üzerine doktora yaptı.

Ayağını kırdı, ama vazgeçmedi, Dünya Şampiyonu oldu

Karelin güreşe başladıktan kısa bir süre sonra ayağını kırdı. Annesinin güreşi bırakması için yaptığı ısrara rağmen devam etti. Çok güçlü, uzun boylu ve hızlı olduğu için, hocası tarafından ayakların kullanılmadığı grekoromen stile yönlendirildi. 1985 yılında gençler dünya şampiyonu oldu.

Bu başarısı tesadüf değildi elbette bir yıl önce Sovyetler Birliği spor ustası, o yıl da uluslararası spor ustası unvanlarını kazanmıştı. 1987'de Sovyetler Birliği ve Avrupa Şampiyonu olan Igor Rostorostki'ye 1-0 kaybederek minderde ilk kez yenildi ki maça çıktığında gripti ve kısa bir süre önce de beyin sarsıntısı geçirmişti.

"Karelin kaldırması"nı güreş literatürüne soktu

1988'de ilk kez büyüklerde Sovyetler Birliği şampiyonu oldu. Aynı yıl Seul Olimpiyatlarının finalinde Bulgar Rangel Gerovski'ye karşı 3-2 mağlup durumdayken son 15 saniyede rakibini müthiş bir hareketle ters olarak kaldırıp çevirdi, mindere vurdu ve karşılaşmayı 4-3 kazandı. Dünya güreş literatürüne "Karelin kaldırması" olarak giren, rakibi özel bir kaldırma ve sonra da mindere vurma stili çıkarmıştı. Rakibini belinden yakalayıp, ters olarak kaldırıp yüzünü mindere vuruyordu. Büyük güç ve teknik isteyen bu harekete karşı çaresiz kalan rakipleri hem moral olarak çöküyor hem de yüzlerinin mindere vurmasıyla sersemliyorlardı. Bu kaldırmaya verilen ad daha sonra yük taşıma araçlarına marka oldu.

887 maçında sadece 2 kez kaybetti

Karelin üç kez olimpiyat, 9 kez dünya ve 12 kez de Avrupa şampiyonu oldu. Dakika başına 3 puan ortalamasıyla güreşmesi bir dünya rekorudur. 887 kez mindere çıktı ve sadece 2 kez kaybetti.

2000 Sydney Olimpiyatları'na 4. altın madalyayı almak için gelmişti. Finalde Amerikalı Rollon Gardner'le güreşti. Karelin'in boyu 1,91 kilosu ise 130'du. Beş yaş genç olan Gardner ise 1,87'ydi ve 120 kiloydu. Normal süresi 0-0 biten karşılaşma uzatmaya gitti.

Eski alışkanlığının kurbanı oldu, güreşi bıraktı

Karelin uzatmada rakibine karşı salto oyunu yapmak istedi. Kolları çapraz pozisyondayken ellerini açtı. Değişen kurallar nedeniyle rakibi 1 puan aldı ve karşılaşma da 1-0 Gardner'in galibiyetiyle bitti. Karelin bir anlamda eski alışkanlığının kurbanı olmuştu. Karelin, 9 yılı hiç puan vermeden geçen 12 yıllık namağlup unvanını kaybedince güreşi bıraktığını açıkladı.

Uluslararası Güreş Federasyonu tarafından asrın güreşçisi ilan edilen Karelin, güreş sonrası vergi uzmanı olarak çalıştı ve Rusya parlamentosunun spor komisyonlarında yer aldı.