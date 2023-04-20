Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo çeyrek finalinde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül: Benim için çok kritik bir eşikti

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli güreşçi Taha Akgül, madalyayı Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere armağan ettiğini belirtti.

10. kez Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Taha, "Benim için çok kritik bir eşikti. 9. şampiyonluktan sonra 10. şampiyonluk farklı bir deneyim oldu. Ezeli rakibimle karşılaştım. O açıdan çok önemliydi. Zor maçlardı, çok önemli şampiyonları yenerek Avrupa şampiyon oldum. Çok mutluyum." dedi.

Güreşte ağır sıkletin zirve demek olduğuna dikkati çeken Taha, şunları kaydetti:

"Çift haneli rakamlara çıkmak hedefimdi. İstiklal Marşı'mızı yeniden okuttuğum için gururluyum. Manevi hazzı için yapıyorum. Yoksa çok stresli. 3 zorlu rakibi yenerek finale kalıyoruz. Ön eleme müsabakalarında çok özveri gösteriyoruz. Finalde son pozisyonda ayağımı ciddi incittim. Şu an ciddi sakatlık yaşıyor olabilirim. Ayağımızı verdik ama madalyayı vermedik. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bu madalya deprem bölgelerinde özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden insanlara armağan ediyorum. Onların yalnız değil. Her zaman onların yanındayız. Emeği geçen herkese, federasyonumuza, ASKİ Spor'a tüm takım arkadaşlarıma teşekür ediyorum.

Feyzullah Aktürk: O anlar rüya gibiydi, şu an o rüyayı yaşıyorum

Altın madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu ünvanını koruduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"O anlar rüya gibiydi, şu an o rüyayı yaşıyorum" diyen Feyzullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unvanımı korumak istiyordum. Allah nasip etti, bunu başardım, o açıdan çok mutluyum. İlk altın madalyayı ben aldım. Yarında inşallah Yasemin Adar, öbür gün Rıza Kayaalp ve diğer arkadaşlarımızla bu başarın devamı gelecektir. Geçen seneki Avrupa şampiyonasında 7 altın kazanmıştık, inşallah bu sefer bu sayıyı da geçeceğiz. Bu arada benim SMA hastası bir yeğenim var. Bugün İnstagram hesabımda bilgilerini paylaşacağım. Valilik izinli olarak açacağımız söz konusu hesaba güreşsever dostlarımız ile halkımızdan yardımcı olmalarını rica ediyorum. Bu mübarek günlerde zekatlarını bekliyorum. Çifte bayram olur bizler için. Altın madalyamızı Türk milletimize armağan ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop'tan tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Şentop, Taha Akgül için yayımladığı mesajında, "Taha bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. Onuncu kez Avrupa Şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı gururla göndere çektiren milli sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun." ifadelerine yer verdi.

Feyzullah Aktürk'ün de ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu kaydeden Şentop, "Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum. Uluslararası arenada böylesine büyük başarılarla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Var olun." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10. kez şampiyon olan Taha Akgül ile 2. kez şampiyon olan Feyzullah Aktürk... Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü yürekten kutluyorum. Milli güreşçimiz Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ün başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.