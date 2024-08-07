Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finale yükseldi.
Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 53 kiloda Hindistanlı Antim Panghal ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Yetgil, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ
Milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek finalde Alman rakibi Annika Wendle'a yenilerek oyunlara veda etti.
Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.
Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.
Editör: Yunus Firdevsoğlu